Silas Malafaia ataca Alexandre de Moraes e apanha nas redes (vídeo)

247 - Internautas detonaram o pastor-empresário Silas Malafaia, que resolveu atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes durante um vídeo publicado na rede social X.

O magistrado da Corte é relator do inquérito dos atos golpistas no Supremo. Internautas reagiram ao religioso. "Já pagou seus impostos pastor?", acrescentou. "Por que você só fala gritando?", questionou outra pessoa. "Chora mais Mercenário da Fé", publicou um perfil.

O portal UOL revelou em reportagem publicada em maio de 2021 que a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e a editora Central Gospel, dirigidas por Malafaia, devem R$ 4,6 milhões em impostos.

Malafaia disse que pagou R$ 7 milhões em impostos desde 2018. Ele afirmou que parte dos débitos que possui é questionada na Justiça e na Receita. O pastor disse acreditar que o crescimento dos valores esteja associado a refinanciamentos da outra parte das dívidas e à expansão do número de funcionários por causa da abertura de mais de 40 templos desde 2019. "Bolsonaro não aumentou tributo de igreja nenhuma. Não teve aumento de carga tributária para ninguém", acrescentou Malafaia na época.

Os abusos e absurdos do ditador Alexandre de Moraes pic.twitter.com/4SK21HMIX0 — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) January 18, 2024

ja pagou seus impostos pastor? — fer (@gagafurler) January 18, 2024

Por que você só fala gritando? — Cris (@C_ferreira1975) January 18, 2024

Chora mais Mercenário da Fé — hotel california (@_otelcalifornia) January 18, 2024

