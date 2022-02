Silas Malafaia nega parentesco com sobrinho que vai casar com cantor

"Não possuo nem um sobrinho que vai casar com outro homem", disse o pastor empresário edit

247 - O pastor Silas Malafaia negou nessa quinta-feira (3) que o modelo Rodrigo Malafaia seja seu sobrinho, após informações sobre o casamento de Rodrigo com o ex-The Voice Brasil Leandro Bueno.

"A QUEM INTERESSAR! Não possuo nem um sobrinho que vai casar com outro homem. Ter o meu nome não significa ser da minha família. Eu não sabia que tinha tanto prestígio para promover alguém. Só kkkk ESSA É A IMPRENSA DO FAKE NEWS QUE A CADA DIA PERDE CREDIBILIDADE", escreveu o pastor-empresário no Twitter.

Em postagens no ano passado, Rodrigo demonstrou que não orgulha do sobrenome. "Eu prefiro morrer que conviver com meus parentes", escreveu.

Serem homofóbicos é apenas um dos crimes que eles cometem diariamente — Rodrigo Malafaia (@rowmalafaia) October 28, 2021

