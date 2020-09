Silvio Almeida critica reunião de Fux com Bolsonaro e empresários: ‘tudo errado’

O advogado e filósofo Silvio Almeida criticou o encontro de Luiz Fux, Bolsonaro e empresários. Ele disse: “não cabe ao judiciário reunir-se com quem quer que seja para debater "soluções" econômicas para o país” edit

Tudo errado. Primeiro, que não cabe ao judiciário reunir-se com quem quer que seja para debater "soluções" econômicas para o país. E segundo, houvesse lugar para isso, por que reunião só com governo e empresários e não com sindicatos de trabalhadores e movimentos sociais? Péssimo https://t.co/cQxA8caoJ8 — Silvio Almeida (@silviolual) September 10, 2020





