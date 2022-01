Silvio Santos é condenado por misoginia e SBT terá que pagar R$ 4 milhões a Rachel Sheherazade

Apoie o 247

Revista Fórum - Na sentença em que deu a Rachel Sheherazade a vitória em uma ação trabalhista contra o SBT, o juiz do Trabalho Ronaldo Luis de Oliveira, de Osasco (SP), condenou a emissora a pagar R$ 500 mil em danos morais por atos misóginos de Silvio Santos contra a apresentadora – no total, a sentença soma R$ 4 milhões.

Na sentença, o magistrado analisou as cenas do Troféu Imprensa de 2017, quando Silvio Santos humilhou a jornalista ao dizer que ela havia sido contratada para “ler as notícias do teleprompter, não foi para você dar à sua opinião”, em repreensão às críticas políticas feitas no Jornal do SBT.

“Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais. Você foi contratada para ler notícia, não foi contratada para dar sua opinião. Se quiser fazer política compre uma estação de televisão e vai fazer por sua conta. Aqui não”, disse.

