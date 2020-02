Silvio Santos sente cheiro de impeachment e suspende programa para bajular Bolsonaro

O jornalismo do SBT recebeu ordens do dono da emissora de suspender a produção do programa "A Semana do Presidente", que teria o propósito de bajular Jair Bolsonaro edit

247 - O programa do SBT que tinha como função bajular o presidente da República, Jair Bolsonaro - "A Semana do Presidente" - está suspenso até segunda ordem.

Segundo o jornalista Flávio Ricco, colunista de TV do portal UOL, esta foi a ordem recebida pelo jornalismo do SBT do dono da emissora, Silvio Santos, que está em férias nos Estados Unidos.

A notícia foi publicada no mesmo dia em que parlamentares cogitam discutir a formulação de um pedido de impeachment contra Bolsonaro, após uma nova grosseria contra jornalistas, desta vez de cunho sexual e pessoalmente contra uma repórter, Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, responsável por divulgar denúncias sobre a campanha presidencial.

"De duas, uma: ou ele não gostou do que viu ou a repercussão negativa da volta do programa acabou por recomendar esta recuada estratégica. A informação é que a volta de "A Semana do Presidente" foi suspensa, mas não cancelada", escreve o colunista.

O miniprograma foi levado ao ar durante muitos anos ainda nos tempos do regime militar e criado para destacar os atos do governo federal. Atualmente, o SBT é um dos maiores beneficiados com as verbas federais publicitárias.