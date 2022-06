Simaria detona jeito controlador de Simone e escancara crise familiar

Apoie o 247

ICL

247 - Simaria voltou a soltar o verbo contra Simone. Em uma entrevista para o programa Domingo Espetacular, da Record, a cantora detonou o jeito controlador da irmã. Apesar de frisar que a irmandade das duas permanece viva, a mais velha da dupla não mediu palavras para expor os problemas de relacionamento entre elas. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Às vezes ficam me controlando. 'Cala a boca, não fala isso'. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha, para sempre. Mantendo o respeito, não quebrando a irmandade, vai dar sempre certo", frisou a sertaneja.

Na reportagem, gravada antes do anúncio de que ela faria uma pausa na carreira, a artista mostrou pouco interesse, por exemplo, no presente milionário que Simone havia comprado para a festa de 40 anos dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu não queria presente de milhões, não. A única coisa que pedi para ela foi para ela cantar uma música comigo. Não quero presente de milhões. O que queria mesmo é só que ela cante a música Amiga, uma composição que eu fiz", disparou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Simaria afirmou que decidiu fazer um festão de 40 anos justamente porque sentia que fez demais pelos outros e muito pouco por ela própria --além dos conflitos com a irmã, ela também enfrenta um término conturbado com o pai de seus filhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE