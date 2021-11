Simone bate boca com seguidora após discussão sobre religião

Apoie o 247

247- Simone, cantora da dupla com Simaria, respondeu a diversas perguntas dos seguidores em uma rede social na noite desta quarta-feira (10). No entanto, a artista parece não ter gostado da insinuação de uma internauta, que questionou: "Sou evangélica e sigo você. Realmente, a bíblia fala que não devemos servir a dois senhores. E agora?". A informação é do portal MSN.

Evangélica assumida, Simone respondeu à provocação: "Quem te falou que eu sirvo a dois senhores? Pelo fato de eu cantar? Eu sou uma mulher honesta, sou mãe, fiel ao meu esposo, amo meus irmãos, ajudo ao próximo e tenho defeitos como todo mundo. Mas ninguém pode apontar o dedo e dizer que eu não amo Jesus porque eu canto".

