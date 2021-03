Sindicato dos Jornalistas de SP vence bolsonarista RedeTV na Justiça, que terá de divulgar contratos de publicidade

Da Fórum - O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo- SJSP acionou a Justiça para ter acesso a balancetes e balanços patrimoniais da RedeTV, assim como contratos de empresas públicas e autarquias relacionados a ações de publicidade envolvendo a emissora, entre os anos de 2019 e 2020.

No ano passado, a RedeTV alegou que passava por dificuldades financeiras, decorrentes da crise sanitária que assola o país e aderiu ao Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, previsto na Lei nº 14.020/2020, com a redução de 25% dos salários de parte de seus empregados, durante 8 meses. No entanto, durante o mesmo período, a RedeTV contratou apresentadores por salários altíssimos e teve crescimento da audiência dos programas exibidos, assim como obteve aumento de investimentos na área de publicidade de grandes empresas estatais e autarquias federais. A emissora é conhecida por seu apoio incondicional ao governo Bolsonaro.

Em decisão inédita, a Justiça estipulou 20 dias para que a RedeTV apresente os balancetes dos 24 meses dos anos de 2019 e 2020; os balanços patrimoniais dos anos de 2019 e 2020; os contratos de publicidade, com a especificação dos valores envolvidos, firmados entre ela e as empresas/autarquias elencadas pelo sindicato a saber: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A, PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A e Banco Central do Brasil, entre os anos de 2019 e 2020. O descumprimento da decisão implica em pena de pagamento de multa de R$3.000,00 por dia de atraso, até o limite de R$ 120.000,00.

