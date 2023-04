TV Globo acena com demissões e Sindicato emite nota de repúdio

Apoie o 247

ICL

Por Denise Assis, 247 — A perspectiva para os jornalistas da TV Globo não são boas, é o que traz uma nota de repúdio emitida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro. Na última sex-feira (31/03), a direção de jornalismo da emissora disse em reunião com representantes do Sindicato, que pretende fazer demissões entre o final de abril e o mês de maio. A empresa — embora afirme estar em situação financeira sólida —, aponta para um “ajuste” no quadro funcional.

Segundo eles, serão dispensados os profissionais de “salários maiores”. Geralmente, quando isto ocorre, os mais visados são os mais experientes e, portanto, mais velhos. Traduzindo: o que a TV Globo está, na verdade, é “renovando a frota”.

“Na reunião, fomos informados que a empresa, embora sólida financeiramente, passa por um processo de ajuste e, em consequência, promoverá ‘demissões pontuais’ em abril e maio. Manifestamos nossa posição contrária a processos de demissão em massa e cobramos informações sobre a quantidade e o perfil dos profissionais que serão atingidos. O representante da empresa afirmou que não se trata de demissões em massa e que os cortes atingirão os salários mais altos que, segundo ele, estão incompatíveis com o mercado.”

Na nota, a direção do Sindicato declara ver “com extrema preocupação esse processo, que impacta os trabalhadores num momento em que negociamos a nossa Convenção Coletiva, tentando reduzir as perdas salariais e assegurar melhores condições de trabalho e remuneração a profissionais que, em período recentíssimo, tiveram um desempenho excepcional na produção de informação verídica e de qualidade”. E chama a atenção para o fato de que as demissões estão para ocorrer em um momento de retomada da economia do país.

“É o momento em que a economia do país busca se reerguer após o cenário de terra arrasada vivido nos últimos anos. Em vista disso, o Sindicato repudia veementemente a postura da direção da empresa que, mais uma vez, penaliza justamente aqueles que são seu principal patrimônio, os trabalhadores. Estamos à disposição dos trabalhadores para quaisquer ações, inclusive jurídicas”.

A nota termina em tom de repúdio veemente, apontando que a empresa pune o seu principal ativo, que são os profissionais”.

Veja a íntegra:

NOTA AOS JORNALISTAS DA TV GLOBO

O Sindicato esteve hoje, 31/3, participando de uma reunião na TV Globo, por solicitação do RH da empresa, Edmundo Lopes.

Na reunião, fomos informados que a empresa, embora sólida financeiramente, passa por um processo de ajuste e, em consequência, promoverá “demissões pontuais” em abril e maio. Manifestamos nossa posição contrária a processos de demissão em massa e cobramos informações sobre a quantidade e o perfil dos profissionais que serão atingidos.

O representante da empresa afirmou que não se trata de demissões em massa e que os cortes atingirão os salários mais altos que, segundo ele, estão incompatíveis com o mercado.

O Sindicato vê com extrema preocupação esse processo, que impacta os trabalhadores num momento em que negociamos a nossa Convenção Coletiva, tentando reduzir as perdas salariais e assegurar melhores condições de trabalho e remuneração a profissionais que, em período recentíssimo, tiveram um desempenho excepcional na produção de informação verídica e de qualidade. Ao mesmo tempo, é o momento em que a economia do país busca se reerguer após o cenário de terra arrasada vivido nos últimos anos.

Em vista disso, o Sindicato repudia veementemente a postura da direção da empresa que, mais uma vez, penaliza justamente aqueles que são seu principal patrimônio, os trabalhadores. Estamos à disposição dos trabalhadores para quaisquer ações, inclusive jurídicas.

Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.