Site 'bolsonaro.com.br' volta ao ar reunindo ameaças sofridas por seu criador

247 - O site bolsonaro.com.br , que viralizou na última semana ao ser usado para criticar Jair Bolsonaro (PL), voltou ao ar na madrugada desta terça-feira (6). As informações são da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

A página, que havia sido desativada na última quinta-feira (1º), reúne diversas charges e imagens contra o chefe do Executivo. Em uma delas, o presidente está vestido como o líder nazista Adolf Hitler.

O conteúdo original segue disponível, mas com um novo aviso: "Nas pouco mais de 24 horas em que este site esteve no ar após viralizar, pôde-se observar a sistemática utilização da tática do medo para reprimi-lo".

