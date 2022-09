Site de Lula sofre ataque hacker e exibe mensagem pró-Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O site do ex-presidente Lula (PT) sofreu na noite desta terça-feira (27) um ataque hacker, fazendo com que em um determinado espaço do portal uma montagem do petista vestido de presidiário fosse exibida, acompanhada de uma música de apoio a Jair Bolsonaro (PL).

"A página principal do site não sofreu mudanças e o acesso continua intacto. Os invasores conseguiram, a partir do domínio (lula.com.br), gerar um link específico dentro do mesmo site para hospedar o conteúdo", explica o Estado de S. Paulo.

O ataque foi reivindicado pelo CyberTeam, grupo que também assumiu a autoria de ataques a páginas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ocorrido em 2020, o episódio não teve qualquer relação com o sistema de votação eletrônica.

“Lula porque você não contrata técnicos de informática do TSE kkkkkkk (sic)”, dizia o texto exibido junto da montagem.

