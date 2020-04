Site porta-voz de Moro já defende que “Bolsonaro deveria renunciar”

247 - Site porta-voz de Sergio Moro e da Lava Jato, O Antagonista já defende que “Bolsonaro deveria renunciar” depois do pronunciamento do ex-ministro da Justiça, em que anunciou sua saída do governo e denunciou crime de responsabilidade do presidente.

“Depois das revelações feita por Sergio Moro, não há mais condição de Jair Bolsonaro permanecer no cargo. Cometeu crime de falsidade ideológica na exoneração de Maurício Valeixo, porque Moro não assinou a decisão nem Maurício Valeixo pediu para sair, ao contrário do que foi publicado no Diário Oficial e divulgado pela Secom”, publicou o site.

