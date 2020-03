Fórum - O site “A Terra é Redonda”, criado em 6 de outubro de 2019 por professores da USP e UnB, além de artistas e militantes de esquerda, está acusando a revista Piauí de fazer uma “apropriação indevida” do nome do portal em um podcast que será lançado no próximo dia 10. De acordo com o editor-adjunto do site, Ricardo Musse, a revista sabia que o nome já estava em uso, pois recebe por email as publicações do portal.

O podcast “A Terra é Redonda” foi anunciado nesta quarta-feira (4) pela revista e será comandado por Bernardo Esteves. De acordo com Musse, o jornalista também é assinante das publicações do portal de esquerda.

Leia mais na Fórum.