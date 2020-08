Sleeping Giants faz campanha nas redes sociais contra decisão que determina abertura de dados de responsáveis

Plinio Teodoro, na Revista Fórum - O movimento Sleeping Giants, que pressiona empresas a cancelarem anúncios em sites de ódio e de fake news, iniciou nesta quarta-feira (26) uma campanha com a hashtag #EuSouSleepingGiantsBrasil contra a decisão da juíza Ana Paula Caimi, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que atendeu a um pedido do site bolsonarista Jornal da Cidade Online e ordenou a revelação dos dados dos responsáveis pelo perfil no Twitter.

“O JCO recorreu à Justiça para que o @TwitterBrasil revele nossos dados, e mesmo sem nenhum indício de ato ilícito cometido pelo movimento o Twitter está sendo obrigado a fornecer nossas identidades. Por isso vamos tuitar e explicar, Sra. juíza #EuSouSleepingGiantsBrasil”, diz o tuíte que inicia a sequência da ação promovida na rede.

“#EuSouSleepingGiantsBrasil porque somos muitos, o Sleeping Giants é um movimento, não um indivíduo. O Sleeping Giants está em todos os que comentam, curtem, dão RT e que seguem cobrando por uma internet livre de ódio e de notícias falsas. Todos nós somos Sleeping Giants”, afirma o perfil.

Autor da ação que resultou na decisão da juíza, o Jornal da Cidade Online é alvo da CPMI das Fake News no Congresso por publicação de notícias falsas.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.