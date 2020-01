Sociedade reage à apologia do nazismo feita por secretário de Bolsonaro

Após o secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, reproduzir uma fala de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda nazista, diversos parlamentares e figuras públicas reagiram nas redes sociais contra a postura inadmissível do governo Bolsonaro; postagens cobram que Alvim seja imediatamente punido por suas ações edit

247 - Após o secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, reproduzir uma fala de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda nazista, a sociedade reagiu nas redes sociais contra a postura inadmissível do governo Bolsonaro.

"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", disse Alvim.

Goebbels já havia dito coisa bem parecida no auge do nazismo. "A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande páthos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada", afirmou.

Ao empregar parte de texto de Goebbels e ópera de Wagner, fundo musical preferido de Hitler,para noticiar seus planos para a cultura brasileira,

Roberto Alvim, Secretário de Cultura ,escancara de vez a face Neonazista e criminosa deste DESgoverno de @jairbolsonaro ! Inaceitável! pic.twitter.com/9RF5HbwAOj — Erika Kokay (@erikakokay) January 17, 2020

O absurdo chegou ao inaceitável, virou crime e ofensa ao Brasil. O Secretário de Cultura do governo Bolsonaro plagiou declarações de Goebbles, ministro da propaganda nazista e braço direito de Hitler. É caso de demissão sumária e interpelação judicial. https://t.co/izDMI6H1RT January 17, 2020

O secretário de Cultura nazista agora diz que sua fala foi mal interpretada. Segundo Alvim as semelhanças textuais com o discurso nazista de Goebbels é apenas uma “coincidência retórica”. Covarde! Não tem peito nem moral para assumir o próprio discurso covarde e criminoso. pic.twitter.com/4nteKloi0C — George Marques (@GeorgMarques) January 17, 2020

Não existe mais vergonha em parecer fascista. O vídeo de Roberto Alvim deixa isso claro com sua estética autoritária e pelo plágio a Goebbels, ministro da propaganda nazista. É urgente se levantar contra o projeto de Bolsonaro e devolver o fascismo pra lata de lixo da história. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) January 17, 2020

O sentimento gerado com o vídeo de Alvim é de asco. Percebe-se uma arrogância típica dos ignorantes autoritários. Quem disse a eles que a arte e cultura brasileiras começam com este Governo? Qm deu o direito de julgar qualidade e conteúdo das obras artísticas brasileiras? January 17, 2020

Hey, Alvim! esse vídeo em que você ouve a música preferida de Hitler e faz um plagio de uma frase Goebbels foi feito para que a gente esquecesse o escândalo se corrupção da secretaria de comunicação? Não deu certo — Manuela (@ManuelaDavila) January 17, 2020

Eles nem se escondem mais,



citando Joseph Goebbels ( ministro da propaganda na Alemanha nazista) https://t.co/Zur23ElD8K — Marcelo D2 (@Marcelodedois) January 17, 2020

Que escândalo!

Devia ser preso!! Pelo plágio (ofensa à ética pública) e pelo texto que plagiou (de um criminoso de guerra).

Esse governo vive de loucuras diárias, de crimes diários!https://t.co/f6SWqiAhKR — Margarida Salomão (@JFMargarida) January 17, 2020

A face fascista do governo Bolsonaro aparece a cada dia!

O Sec. de Cultura, Roberto Alvim, teve a abominável coragem de citar o nazista Goebbels para defender um padrão de arte no Brasil. Este governo composto por corruptos, milicianos e fascistas não pode continuar. #ForaAlvim — Ivan Valente (@IvanValente) January 17, 2020