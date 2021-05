'Sósia' de Gil do Vigor viraliza nas redes sociais e faz campanha para Lula

247 - Os internautas brasileiros descobriram na segunda-feira (17) um "sósia" norte-americano de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, do BBB21. Trata-se de Richie Floyd, um professor e candidato a vereador na Flórida. O perfil viralizou nas redes sociais, e ele não só entrou na brincadeira como também começou a pedir votos para Luiz Inácio Lula da Silva numa futura eleição presidencial. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Ok, então o Twitter brasileiro decidiu que eu pareço um cara do Big Brother Brasil, e minhas menções simplesmente explodiram", se assustou Floyd, compartilhando uma montagem que fizeram dele e de Gilberto.

O candidato a vereador de São Petesburgo, na Flórida, decidiu entrar na onda dos novos "fãs" e começou a fazer campanha para Lula. "Olá, amigos novos do Brasil! Façam o povo trabalhador das Américas orgulhoso e elejam Lula".

