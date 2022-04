Spotify Brasil promete desmonetizar e remover conteúdo falso

Apoie o 247

Por Edoardo Ghirotto, Metrópoles - O Spotify implementará no Brasil medidas para coibir conteúdo falso em programas veiculados na plataforma de streaming. Em nota à coluna, a empresa confirmou que as medidas que serão aplicadas nos Estados Unidos valerão para o Brasil. Entre elas estão a diminuição do alcance de infratores, o bloqueio à monetização e até remoção dos conteúdos que infringirem as regras do aplicativo.

A plataforma não informou quando as medidas entrarão em vigor, mas confirmou que o anúncio feito nos Estados Unidos nesta segunda-feira (18/4) se aplica ao Brasil.

No comunicado, a empresa disse que se preocupa em “achar o equilíbrio entre o respeito à expressão dos criadores e as preferências diversas do que nossos usuários querem ouvir, enquanto minimizamos o risco de danos offline”.

