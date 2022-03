Stoppa explica a ausência de protestos contra o tarifaço da gasolina: "não foram vinte centavos"

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa explicou, no programa Leo ao Quadrado desta semana, porque os brasileiros não estão protestando contra os aumentos abusivos da Petrobrás na gasolina, no diesel e no gás de cozinha, ao contrário do que aconteceu a partir de junho de 2013, quando setores da classe média saíram para protestar contra aumentos de vinte centavos nas tarifas de ônibus.

"Nunca foi por vinte centavos", diz Stoppa. "Aqueles protestos eram eventos sociais promovidos pela mídia e pelo capital em que as pessoas iam simplesmente para aparecer", aponta. Stoppa também falou sobre o caso da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), que lutou contra a federação com o PT – e venceu. "Tabata é muito perigosa porque representa a esquerda que o neoliberalismo gosta", afirma.

