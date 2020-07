Suspeito de ataque Porta dos Fundos processa Gregório Duvivier

Eduardo Fauzi, suspeito pelo ataque na sede da produtora Porta dos Fundos, no ano passado, entrou com uma ação judicial contra o ator Gregório Duvivier por crime de injúri edit

247 - Eduardo Fauzi, extremista suspeito do ataque ao Porta dos Fundos, processou o ator Gregório Duvivier pelo crime de injúria. A ação foi protocolada na Justiça do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, revelu o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época.

Segundo o jornalista, Fauzi reclama de uma declaração dada por Duvivier em uma live em maio, em que o integrante do Porta dos Fundos disse:

"Para mim é muito a cara do Brasil, assim, é meio que dançarino de boate, tem gente que alegou que ele era cafetão, ao mesmo tempo ele é guardador de carros entre aspas, tinha sei lá quantos mil reais em casa, é rico para caralho e guardador de carro, e ao mesmo tempo é integralista, só no Brasil tem integralista e cafetão, é um mix de milícia com integralismo com prostituição, com fundamentalismo, que realmente só no Brasil para ter assim”.

O ator não citou Fauzi nominalmente, mas falava do atentado ao Porta dos Fundos e se referiu ao suspeito.

