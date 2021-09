"Tabata Amaral é uma enganadora", diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

247 - O jornalista Rodrigo Vianna, em participação no Bom Dia 247 neste domingo (26), repercutiu a polêmica envolvendo a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) e o ator José de Abreu.

O artista, no Twitter, compartilhou uma mensagem que fazia uma ameaça à parlamentar, que entendeu que ele estava apoiando a declaração do internauta que dizia: “se eu encontro na rua, soco até ser preso”. Zé de Abreu, no entanto, estava apenas compartilhando o fato, sem manifestar qualquer tipo de endosso.

Viana destacou que a ameaça, de fato, é "absurda", "inadmissível", mas explicou: "retuitar não é endossar, realmente. Eu já dei retuíte em frases absurdas justamente para mostrar o absurdo".

O jornalista defendeu que a deputada seja criticada somente no campo político, mas pontuou que Tabata recebe gestos de solidariedade de setores que antes não se solidarizaram com a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e a ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo. "A Tabata Amaral se coloca muitas vezes como vítima, usa essa posição. Ela não pode ser criticada? Pode. Não pode dizer que vai bater. Isso não. Ela fez realmente um artigo colecionando todas as agressões que ela já sofreu. Agressões que a Maria do Rosário já sofreu, que a Dilma sofreu. E aí vem gente da imprensa tradicional, que debochava da Dilma, participou do linchamento público da Dilma, e aí agora está todo mundo solidário a Tabata. Eu não entro nessa. O Zé de Abreu deu um retuíte, não endossou aquela frase absurda original de um internauta. A Tabata não precisa apelar a esse tipo de coisa".

Para Vianna, Tabata é uma fraude. "Ela foi eleita pelo PDT, partido de tradição trabalhista, e votou a favor da reforma previdenciária, que tirou direitos trabalhistas. Ela enganou o eleitorado dela. Ela é uma enganadora, politicamente falando".

