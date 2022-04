Tales Faria desmente "boataria" da imprensa: Lula não está parado

Apoie o 247

247 - O jornalista Tales Faria afirma, em sua coluna no UOl, que a imprensa erra ao dizer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “está parado". “Teve até quem escreveu e repercutiu boatos de que Lula estuda desistir da candidatura”, destaca. “É, no mínimo, um exagero, senão um erro crasso de avaliação dizer que o homem está parado e que isto é sinal de uma possível desistência”, diz o colunista no texto.

Faria observa que “somando o Solidariedade, Lula já montou uma forte aliança em torno de sua candidatura, reunindo sete partidos: a federação PT-PC doB-PV, a federação Psol-Rede, o PSB o partido do Paulinho. Além desses partidos, Lula se encontrou, nesse período em que disseram estar parado, com políticos de peso do MDB e do PSD que já anunciaram a intenção de apoiá-lo independente do que decidam seus partidos. Teve até aquele jantar em Brasília com 17 senadores”, enumera o jornalista.

Ainda segundo ele, “em um mês, o petista realizou atos públicos com o MST em Londrina, o MTST em Sto André, Indígenas em Brasília, estudantes na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), centrais sindicais em SP, e lançamentos das candidaturas a governador de Roberto Requião (PT), no Paraná, e Jerônimo Rodrigues, na Bahia. Formalizou com PT e PSB a única chapa reunindo o candidato e o vice - ele e Geraldo Alckmin - entre todos presidenciáveis. Foi aprovada por 81% do Diretório Nacional do PT, o que era inimaginável 2 meses atrás”.

“Enfim, não quero dizer que Lula não tenha problemas. Problemas agora e pela frente, como divisões em sua equipe e no PT, além do próprio crescimento de Bolsonaro nas pesquisas. Mas vamos combinar: é, no mínimo, um exagero, senão um erro crasso de avaliação dizer que o homem está parado e que isto é sinal de uma possível desistência”, finaliza.

