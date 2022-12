"Talvez fosse melhor continuar em silêncio", diz Constantino após pronunciamento de Bolsonaro com ar de derrotado

Influenciador bolsonarista já havia demonstrado irritação com atual chefe do Executivo por não ter apoiado apoiadores golpistas acampados na frente de quartéis do Exército edit

247 - Após a última live de Jair Bolsonaro (PL) como presidente da República, em que reconheceu a derrota para o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições e chorou ao pedir desculpas a seus apoiadores por não tentar dar um golpe de Estado no Brasil , o influenciador bolsonarista Rodrigo Constantino questionou a postura do atual chefe do Executivo.

"Sei não. Talvez fosse melhor continuar em silêncio…", escreveu Constantino em seu perfil no Twitter.

Mesmo morando em Miami, nos EUA, o influenciador bolsonarista incitava um golpe militar no Brasil contra a posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele, inclusive, já havia se irritado com Bolsonaro pelo fato de o atual chefe do Executivo ter 'sumido' após as eleições e não ter apoiado diretamente os bolsonaristas golpistas que ficaram acampados na porta de quartéis do Exército.

