Tarcísio sinaliza apoio à Jovem Pan e celebra a volta do Pânico

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sinalizou pelo Twitter apoio à Jovem Pan, emissora extremista e porta-voz do bolsonarismo.

Tarcísio celebrou a nova temporada do programa Pânico, do qual ele participará nesta terça-feira (31). "O programa Pânico está de volta e será uma honra abrir essa nova temporada para falar do nosso primeiro mês de gestão à frente do governo do São Paulo. Estarei no ar hoje, a partir das 13h. Não percam!".

A emissora vive uma crise de credibilidade. Ela é alvo de um inquérito do Ministério Público Federal que apura a propagação de notícias falsas "a respeito do funcionamento das instituições brasileiras e com potencial para incitar atos antidemocráticos”.

Por conta da investigação, o canal perdeu vários patrocinadores, que temiam ter sua imagem associada à empresa. A emissora se viu obrigada a demitir personagens símbolos do bolsonarismo, como Rodrigo Constantino e Zoe Martinez.

No dia 9 de janeiro, após os atos terroristas e bolsonaristas em Brasília, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, renunciou ao cargo de presidente do grupo Jovem Pan. Roberto Alves de Araújo foi anunciado como novo presidente.

