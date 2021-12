Tatá Werneck desmente Fiuk após climão no Lady Night: 'Não combino roteiros'

Em uma série de vídeos publicados no Instagram, o filho de Fábio Jr. argumentou que tinha conversado com Tatá antes do programa sobre o que seria perguntado edit

247 - Tatá Werneck desmentiu a explicação que Fiuk deu sobre o climão que rolou na entrevista entre os dois no programa Lady Night, do Multishow. O ator afirmou que a humorista fugiu de um roteiro que havia sido acertado entre os dois, algo que foi contestado por ela. "Não combino roteiros", alegou a apresentadora.

Em uma série de vídeos publicados no Instagram, o filho de Fábio Jr. argumentou que tinha conversado com Tatá antes do programa sobre o que seria perguntado.

"Já está tudo bem, a Tatá já me mandou mensagem. Ela já me pediu desculpas. Estamos na paz. A gente tinha combinado algumas coisas antes do programa, feito um roteiro. Na hora do ao vivo, normal, acabou saindo um pouco do roteiro, vieram umas perguntas que a gente não tinha combinado. Acabei ficando um pouco sem chão", declarou o cantor.

No Twitter, Tatá rebateu os comentários de Fiuk. "Para quem possa interessar: eu não combino roteiros com ninguém no programa. Eu explico quadros e pergunto sobre que assunto não posso falar. Ponto. O único quadro combinado é o 'torta com climão', que fiz na temporada passada", enfatizou ela.

