TCU dá 48 horas para BB suspender anúncios em páginas de fake news

247 - O ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), deu 48 horas para que o Banco do Brasil comprove que cumpriu a ordem do órgão de suspender imediatamente toda a publicidade feita em sites e blogs acusados de disseminar fake news. A informação é da jornalista Monica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a jornalista, o TCU recebeu informações de que a instituição estaria descumprindo a decisão tomada pelo plenário do tribunal, de que os repasses de recursos para as páginas fossem suspensos.

O banco havia cortado anúncios feitos em páginas como o Jornal da Cidade Online, alinhado com as posições do governo de Jair Bolsonaro e já condenado por divulgar notícias que não seriam verdadeiras.

Bergamo também informa que quando a iniciativa veio a público, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, reclamou de censura ao que chama de imprensa livre e independente.

