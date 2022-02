Telegram cumpre determinação de Moraes e suspende três contas de Allan dos Santos

O aplicativo cumpriu uma determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes. A Corte avança na ofensiva contra um esquema de milícias digitais edit

247 - Após confirmar que o bolsonarista Allan dos Santos teve um dos seus canais suspensos no Telegram, o aplicativo informou neste sábado (26) que, ao todo, foram suspensas três contas do blogueiro no âmbito das investigações sobre milícias digitais. A determinação partiu do ministro da Corte Alexandre de Moraes, relator do inquérito.

A suspensão das contas determinava o prazo de 24 horas para a retirada dos perfis, sob pena de se bloquear o aplicativo por 48 horas caso permanecessem no ar, além de multa de R$ 100 mil por dia em caso de descumprimento.

Mesmo após a determinação, o blogueiro havia debochado do ministro do Supremo. "Testando o Telegram após ordem do Xandão", disse Allan no Telegram.

