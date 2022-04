“Tem sentido sacrificar todo um povo numa guerra que sabe não poder ganhar?”, questiona Leonardo Boff sobre presidente ucraniano

Apoie o 247

ICL

247 -O teólogo e escritor Leonardo Boff criticou neste sábado (16), em sua conta no Twitter, o presidente da Ucrância, Volodymyr Zelensky, que segundo Boff insiste em sacrificar a nação ucraniana ao manter uma guerra que ele [Zelensky] sabe que não tem como ganhar.

Para o teólogo, seria mais sensato e humano negociar.

“Não quero julgar ninguém. Mas me pergunto se tem sentido Zelenski sacrificar todo um povo numa guerra que sabe não poder ganhar pois é atacado por uma potência nuclear que pode usar tais armas.Para poupar seu povo caberia,não uma rendição,mas uma negociação mesmo com concessões”, escreveu Boff no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não quero julgar ninguém. Mas me pergunto se tem sentido Zelenski sacrificar todo um povo numa guerra que sabe não poder ganhar pois é atacado por uma potência nuclear que pode usar tais armas.Para poupar seu povo caberia,não uma rendição,mas uma negociação mesmo com concessões. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) April 16, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE