Temer apanha nas redes por ter iniciado desmonte da Petrobrás

O preço da #gasolina sempre foi culpa dos governos antes, agora o governo terceiriza a culpa. É do vento, da guerra, do covid, do governador, da pqp, menos do preço em dólar, modalidade que a Petrobrás adotou durante o governo Temer, logo após o golpe, e que o Bozo não reverte. pic.twitter.com/rJI7nwelL1

