Temer ataca de professor de português e explica o uso dos “porquês” para defender reformas

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O ex-presidente Michel Temer (MDB) usou o Instagram nesta quarta-feira (3/11) para dar dicas de português e explicar o uso dos quatro “porquês”. Nas explicações, Temer aproveitou para defender as reformas, bandeira de sua gestão quando assumiu a Presidência da República em 2016.

“No começo de uma pergunta. Por que as reformas são importantes? Em uma resposta. Porque as reformas ajudam na modernização do país”, diz o texto acompanhado de uma imagem do emedebista.

“Como um substantivo. É fácil entender o porquê da necessidade de reformas. No final de uma pergunta. Tem gente que é contra as reformas, por quê?”, prossegue a publicação.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE