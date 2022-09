"Temos ódio e nojo dos anos Bolsonaro", diz Carla Jimenez, colunista do Intercept Brasil

Apoie o 247

Por Carla Jimenez, The Intercept Brasil - O governo do presidente Jair Bolsonaro foi pródigo em publicar decretos, portarias e normas administrativas que driblaram o Congresso e fizeram valer seus projetos radicais sem grandes contestações. Foi assim com a portaria 62, de 2020, que revogou normas que garantiam maior controle de rastreamento de armas e munições, ou, ainda, os decretos de sigilos de 100 anos sobre informações pessoais do presidente. Foi dessa forma, também, que Bolsonaro facilitou passar “a boiada” — como nomeou Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente — na Amazônia, com a publicação de mais de mil atos que facilitaram o desmatamento. Muitas bolas quadradas foram rebatidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas foram centenas e centenas de atos, muitos que passaram por baixo do radar do tribunal.

Em todas as áreas, contam-se amarras jurídicas ou burocráticas que o governo multiplicou para facilitar seu projeto de poder. Do Itamaraty ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, não faltaram manobras para legislar em causa própria, tirando o Brasil do alinhamento internacional de compromissos com direitos humanos e femininos.

