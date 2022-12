"Tenho receio de planos terroristas contra Lula e formato da posse deve ser reavaliado", diz Tereza Cruvinel

A jornalista afirmou que o momento de maior perigo para Lula será o do seu discurso no parlatório do Palácio do Planalto: "sempre é perigoso um alvo ficar muito exposto assim" edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em participação na TV 247 nesta segunda-feira (15), manifestou preocupação em relação à segurança do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro de 2023, data de sua posse.

Para Tereza, o momento de maior tensão no evento será o do discurso de Lula no parlatório do Palácio do Planalto, quando ele ficará totalmente exposto. Ela disse acreditar que a segurança de Lula o colocará atrás de um vidro blindado. "Sempre é perigoso um alvo ficar muito exposto assim, e aquele parlatório deixa o presidente em primeiríssimo plano. Tenho muito receio dessas exposições. Talvez eles ponham ali uma proteção de vidro blindado".

Ela disse ainda ter tido acesso a uma conversa entre CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores) que falavam em contratar um atirador para matar Lula. "Há pouco tempo uma prima minha me mandou a transcrição de uma conversa ocorrida em um grupo de CACs, e os sujeitos falavam que poderiam recolher R$ 500 mil porque com R$ 500 mil se contrata um atirador de elite para matar o Lula. Eu tenho muito receio desses planos deles em relação ao Lula. Tenho mesmo".

Ela defendeu, por fim, a reavaliação do formato da posse e dos procedimentos de segurança.

