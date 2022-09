Tentativa de assassinato de Cristina Kirchner repercute em todo o planeta

Jornal britânico destaca que os relatos de que um brasileiro está envolvido no caso provocaram "ondas de choque" no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - A tentativa de assassinato sofrida pela vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite desta quinta-feira (1), teve repercussão instantânea nos principais jornais do mundo.

Na Espanha, El País publicou que a "Argentina viveu nesta quinta-feira um dos episódios mais desastrosos de sua recente democracia".

A rede de televisão britânica BBC destaca que o agressor pôs a arma a centímetros da cabeça da vice-presidente e parecia tentar um tiro.

O New York Times noticiou que Cristina "talvez seja a líder mais proeminente da Argentina", mas "uma figura profundamente polarizadora no país".

O britânico The Guardian classificou o episódio como um "acontecimento dramático". A publicação inglesa destacou que os relatos de que um brasileiro está envolvido no caso provocaram "ondas de choque" no Brasil, "onde crescem os temores de que a retórica extremista de seu presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, possa inspirar algum tipo de incidente violento".

O jornal The Washington Post também publicou reportagem sobre a tentativa de assassinato. A publicação ressalta que Cristina saiu ilesa e está protegida pela polícia federal.

O levantamento é do jornal O Globo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.