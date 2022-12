Tentativa de assassinato do jornalista Ciro Gómez mobiliza o México

"A 200 metros de minha casa, duas pessoas em uma motocicleta atiraram contra mim, aparentemente com a clara intenção de me matar", relatou o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jornalista do México com mais de 1,5 milhão de seguidores no Twitter, Ciro Gómez Leyva sofreu uma tentativa de assassinato na noite desta quinta-feira (15). O caso gerou grande repercussão no país.

Pela rede social, ele publicou fotos de seu carro - blindado - atingido pelos disparos.

"Às 23h10, a 200 metros de minha casa, duas pessoas em uma motocicleta atiraram contra mim, aparentemente com a clara intenção de me matar", relatou.

Gómez Leyva afirmou que já reportou o caso às autoridades locais.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA December 16, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.