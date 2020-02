Tereza Cruvinel: Bolsonaro pode responder no Supremo por crime comum

A jornalista Tereza Cruvinel conversou com a TV 247 sobre as ofensas disparadas por Jair Bolsonaro contra Patrícia Campos Mello, da Folha de S. Paulo, e avaliou os impactos jurídicos que podem recair sobre ele. “Desta vez foi além da vulgaridade, foi além do próprio insulto, foi uma cafajestada, não tem outro nome”, disse edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel falou à TV 247 acerca das consequências jurídicas que Jair Bolsonaro após ofender com insinuação sexual a jornalista da Folha de S. Paulo Patrícia Campos Mello. Para Tereza, Bolsonaro pode ser enquadrado por crime de responsabilidade, por atentar contra o decoro do cargo da presidência da República, ou até mesmo responder por crimes comuns, como calúnia e assédio, o que permitiria que o Supremo Tribunal Federal conduzisse o processo.

“Quando é crime comum é aquela situação em que o Supremo pede licença ao Congresso para processar o presidente da República e a Patrícia, tenho certeza de que ela vai fazer isso, ou a Folha, vai entrar com pedido de processo contra o presidente pelos crimes comuns, calúnia, difamação, assédio sexual, assédio moral, esses são crimes comuns, não de responsabilidade”, disse.

Tereza afirmou que o ataque de Bolsonaro é, sem dúvida, um crime de responsabilidade que pode, a depender da atuação do Congresso, culminar em seu impeachment. “Essa situação envolve muitos crimes, é um crime contra a liberdade de expressão, é participar de um linchamento de uma jornalista, você está inibindo a liberdade de expressão através da intimidação, mas, sobretudo, este é um crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade atentar contra a dignidade, a honra e o decoro do cargo, se isso não for uma tamanha leviandade, grosseria, vulgaridade, desrespeito, se isso não for atentar contra a honra, o decoro do cargo, não existe outra coisa, por isso é que está havendo já uma movimentação das deputadas lá no Congresso para apresentar um pedido de impeachment de Bolsonaro”.

Apesar de costumeiras as falas de Bolsonaro contra jornalistas, Tereza Cruvinel disse que o episódio desta terça-feira (18) foi além, foi uma “cafajestada”. “Ele já poderia ter sido enquadrado antes por outras declarações indecorosas, acho que o Bolsonaro já poderia ter sido enquadrado por crime de responsabilidade há muito tempo, mas hoje foi muito ostensivo, tem muitas implicações aí, tem uma mulher, que é jornalista, que envolve uma matéria contra ele, que ele está tentando calar com assédio, com ofensa, com insulto e tal e ferindo o chamado ‘decoro’ do cargo profundamente. Desta vez foi além da vulgaridade, foi além do próprio insulto, foi uma cafajestada, não tem outro nome”.

“É uma jornalista mas é, acima de tudo, uma mulher, ela poderia ser costureira, socióloga, economista, qualquer coisa, isso é um crime de sexismo. Vamos ver o que sai ali do Congresso ou da sociedade civil, porque se não sair do Congresso tem que sair da sociedade civil o enquadramento do Bolsonaro por crime de responsabilidade”, completou.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra: