Tereza Cruvinel: 'possível indicação de Zanin ao STF não vai sair nesta semana'

247 - A jornalista Tereza Cruvinel informou nesta terça-feira (17) no programa Boa Noite 247 que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não decidirá esta semana quem ele vai indicar para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski há seis dias.

“Não estou dizendo que ele (Lula) mudou de ideia. Zanin continua sendo opção. Mas não tem decisão nesta semana. Não está no radar”, afirmou.

De acordo com a jornalista, membros do governo e do Poder Judiciário farão nesta terça-feira (18) um encontro para discutir medidas com o objetivo de evitar massacres em escolas.

"Haverá uma grande reunião para retomar o tema da violência nas escolas. Chacinas deixam as pessoas em pânico, inseguras. Redes sociais estão começando a colaborar com o governo", acrescentou.

A jornalista informou, ainda, que nesta terça será entregue ao Congresso o arcabouço fiscal. "Vai ser um passo decisivo para o futuro econômico", afirmou Tereza.

Em 17 de março, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta das novas regras fiscais a Lula.

A entrega do arcabouço fiscal vai acontecer em um contexto de otimismo do mercado financeiro com o governo Lula.

