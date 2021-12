Thales Bretas joga cinzas de Paulo Gustavo em Nova York

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O médico Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, jogou as cinzas do ator em Nova York, nos Estados Unidos, neste domingo (5). A informação é do portal CNN.





Ele postou um vídeo revelando o momento.

PUBLICIDADE

“Tão bom te ter por perto, mesmo que distante… te sentir em cada lugar, em cada amigo, em cada amor espalhado pelo mundo! Hoje o mundo completa sete meses sem a sua presença física, mas você nunca estará ausente. Nunca mais. E agora, para sempre também em NY. Foi muito lindo… o dia ficou mais colorido quando te recebeu”, escreveu Bretas.

O ator, humorista e diretor Paulo Gustavo morreu no mês de maio em decorrência de complicações da Covid-19.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE