The Economist destaca relatório da CPI da Covid: 'Bolsonaro pode estar lutando tanto nas eleições quanto na prisão em 2022'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em reportagem intitulada "Jair Bolsonaro é acusado de crimes contra a humanidade no Brasil", a revista britânica The Economist destaca a imputação de crimes contra Jair Bolsonaro no relatório da CPI da Covid e faz um alerta: "no ano que vem Bolsonaro pode estar lutando tanto nas eleições quanto na prisão".

"Poucos brasileiros tinham grandes esperanças de um inquérito do Senado sobre o tratamento desastroso do país do covid-19. Mas seu relatório de mil páginas, vazado esta semana, é muito mais contundente do que o esperado", continua.

A publicação também afirma que, "tendo perdido o apoio da classe média, Bolsonaro esperava reforçar sua base com os brasileiros mais pobres, que se beneficiaram de ajuda emergencial durante a pandemia". "Mas 14% dos brasileiros estão desempregados, o banco central está aumentando as taxas de juros e os preços em alta, mais de 10% no ano passado, estão afetando os salários", diz.

PUBLICIDADE

"Bolsonaro e membros de sua família já estão sendo investigados por espalhar notícias falsas e corrupção, as quais eles negam", complementa.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE