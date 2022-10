The Economist retifica dado que viralizou entre investidores

O candidato Lula apareceu com 54% dos votos após a revista britânica fazer uma mudança no agregador de pesquisas eleitorais para o Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - A revista The Economist corrigiu o seu agregador de pesquisas eleitorais para o Brasil na última terça-feira (11) e divulgou um resultado em que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 54% dos votos e Jair Bolsonaro (PL), com 46%. A informação sobre o ajuste feito pela publicação britânica foi divulgada pelo site Bloomberg Línea.

De acordo com as estatísticas que ganharam repercussão entre investidores e gestores na Faria Lima na segunda-feira (10), o agregador da revista, chamado de poll of polls (pesquisa das pesquisas, na tradução livre), mostrava Lula e Bolsonaro empatados com 50%.

No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) iniciou uma investigação contra institutos de pesquisa por erros no primeiro turno das eleições.

Os números do Quaest e do Atlas Intel, divulgados nesta quinta-feira (13), mostraram o petista em primeiro lugar na disputa do segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

No primeiro turno, Lula conseguiu 48% dos votos válidos e o ocupante do Planalto, 43%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.