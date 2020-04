The Economist se pergunta: ‘a China está ganhando?’

A revista The Economist, porta-voz do neoliberalismo, da globalização hegemonizada pelo capital financeiro e do domínio do mundo pelas potências ocidentais se mostra preocupada e desapontada com os êxitos da China no enfrentamento ao coronavírus e com o papel cada vez mais destacado do país asiático no cenário global. Ao mesmo tempo, a revista critica o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que “parece não ter interesse em liderar a resposta global ao vírus” edit