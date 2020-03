The Intercept mostra como Eduardo confirmou à Fox News e depois mentiu sobre o teste de coronavirus de seu pai

O site The Intercept Brasil revela as condições em que Eduardo Bolsonaro mentiu à Fox News sobre o teste de coronavírus do pai, Jair Bolsonaro. Segundo o site, os jornalistas da Fox jamais publicaria tal informação se não houvesse rigorosa checagem edit

247 - O caminho da informação que arrastou boa parte dos veículos de imprensa pelo Brasil, passou por outros veículos, segundo o The Intercept.

A reportagem constata que "um colunista do jornal carioca O Dia publicou um artigo afirmando que fontes no Palácio do Planalto confirmaram que o primeiro teste de coronavírus feito pelo presidente Jair Bolsonaro foi positivo, indicando que o presidente estaria infectado com o vírus."

O site acrescenta que "nos estúdios da Fox News em Nova Iorque e em Washington, produtores, repórteres e apresentadores rapidamente se atentaram ao assunto, em grande parte porque Bolsonaro e sua comitiva – em particular o secretário de comunicação, Fabio Wajngarten, que havia manifestado sintomas e testado positivo para a doença – haviam se encontrado com o presidente dos EUA, Donald Trump, com assessores próximos ao presidente (incluindo o vice-presidente Mike Pence e Ivanka Trump) e com o âncora e estrela do horário-nobre da Fox News, Tucker Carlson, durante um encontro no resort de Mar-a-Lago, na Flórida."

A matéria, no entanto, faz uma ponderação: "a Fox, entretanto, não publicaria algo dessa magnitude sem antes obter confirmação própria. Nesse sentido, de acordo com funcionários da Fox News diretamente envolvidos com o episódio, mas que não têm autorização para falar publicamente sobre assunto, foi decidido que seria necessário obter confirmação em primeira mão, seja com o próprio presidente ou com um dos seus três filhos. Para tal, a emissora entrou em contato com Alex Phares, filho de Walid Phares, analista da Fox News e conselheiro próximo à Trump."