'The New York Times' repercute protestos pelo "Fora Bolsonaro" no Brasil

247 - O jornal norte-americano The New York Times, um dos maiores do mundo, repercutiu neste domingo (4) os protestos de sábado (3) no Brasil contra o governo Jair Bolsonaro, além de dar espaço também para as investigações envolvendo irregularidades na compra de vacinas, afirmando que a situação brasileira é "digna de um reality show".

"A ira em torno das últimas revelações era palpável no momento em que dezenas de milhares de pessoas tomaram as ruas para uma terceira etapa de protestos contra o governo", relata o periódico.

O NYT acompanhou o protesto no Rio de Janeiro, um dos maiores do Brasil, e conta que milhares de pessoas caminharam pelas ruas da cidade aos gritos de "Fora Bolsonaro". Um dos manifestantes, conta o jornal, segurava um cartaz com os dizeres: "as pessoas só tomam as ruas em meio a uma pandemia quando o governo é mais perigoso que o vírus".

