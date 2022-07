The Washington Post diz que Bolsonaro se reuniu com embaixadores estrangeiros para semear dúvidas sobre eleição

Reportagem do jornal norte-americano destaca que as autoridades eleitorais já desmascararam repetidamente as alegações de Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro, convidou nesta segunda-feira (18) dezenas de diplomatas ao palácio presidencial para apresentar alegações sobre supostas vulnerabilidades do sistema de votação eletrônica do país, que as autoridades eleitorais já desmascararam repetidamente, destaca o jornal estadunidense The Washington Post.

O jornal diz que "mais uma vez, o líder de extrema-direita não apresentou nenhuma evidência de suas alegações" e reporta as críticas de membros da autoridade eleitoral e analistas que temem que ele esteja preparando as bases para rejeitar os resultados das eleições.

Depois de evidenciar que Bolsonaro está em desvantagem em todas as pesquisas eleitorais, The Washongton Post assinala que o ocupante do Palácio do Planalto argumentou que a autoridade eleitoral do Brasil deveria seguir os conselhos dos militares sobre o suposto aperfeiçoamento do sistema de votação em urna eletrônica. possíveis melhorias para o sistema de votação.

O jornal informa que a ONG Human Rights Watch disse que a reunião é mais uma evidência de que Bolsonaro “continua sua perigosa campanha de desinformação sobre o sistema eleitoral”.

“A comunidade internacional deve deixar claro que qualquer tentativa de minar o sistema democrático e o estado de direito é inaceitável”, disse no Twitter.

The Washington Post destaca também a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin, presidente do TSE: “Há uma negação eleitoral inaceitável por parte de uma figura pública”.

