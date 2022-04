Tiago Leifert se empolgou para fazer campanha nas eleições presidenciais e lamentou desistência de seu candidato

Apoie o 247

247 - Ex-apresentador da Globo, Tiago Leifert cogitou abraçar a corrida presidencial nas Eleições 2022 apoiando um dos possíveis candidatos. Em 2021, o antigo titular do BBB e do The Voice mandou recado a interlocutores avisando que se colocava a disposição para entrar na campanha de João Amôedo, na disputa para o Planalto, mas nada deu certo, já que o candidato do Novo desistiu de concorrer. A reportagem é do portal Na Telinha.

As informações foram dadas pelo jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, e confirmado pela reportagem do NaTelinha de que Leifert estava empolgado em participar ativamente da campanha eleitoral de Amôedo e já havia avisado que mostraria o rosto, declararia voto e até participaria do que fosse necessário. Isso tudo quando ainda era funcionário da Globo, antes de descobrir o problema de saúde da filha, que antecipou sua saída da emissora.

Desde que Amôedo decidiu se afastar das eleições e até do Novo, o partido fundado por ele, Tiago Leifert não demonstrou mais o mesmo interesse. Atualmente com um canal no YouTube, ao lado de Rica Perrone e Full Clear, o ex-global sequer quis ouvir os planos de Felipe D'Ávilla, o escolhido pela sigla para assumir a corrida eleitoral, dando a entender que não pretende se envolver com a disputa.

