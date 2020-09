Thiaguinho fala sobre racismo estrutural e recebe apoio de Fernanda Souza: "sua luta é a minha luta"

O músico, dentre outras coisas, criticou as dificuldades dos negros no mercado de trabalho e contou a história de um rapaz que ouviu de uma pessoa que ele “não tem cara de que cursa medicina” por ser negro edit

247 - O cantor de pagode Thiaguinho denunciou o racismo estrutural em seu perfil no Instagram na terça-feira, 15. Ele criticou as dificuldades dos negros no mercado de trabalho e contou a história de um rapaz que ouviu de uma pessoa que ele “não tem cara de que cursa medicina” por ser negro.

“Então, eu logo te pergunto, qual seria a cara para cursar medicina? Existe um padrão específico para o curso? Em um país onde, desde seus primórdios, a história preta foi silenciada, apagada e marginalizada, sim”, criticou o músico.

“Nascemos e crescemos ouvindo e aprendendo sobre esse padrão, o mesmo que não nos encaixa de modo algum ou então, insere um preto a cada vinte brancos, porque é claro, o Brasil é ‘igualitário’. Em uma sociedade onde mais de 50% da população é negra, os espaços para nós, ainda são escassos”, continuou.

“Um sistema ignorante que nos coloca de escanteio em lugares que são nossos por direito, empurram uma triste realidade onde precisamos ser cinco vezes mais em tudo, porque se não, ‘olha aí, é só mais um preto preguiçoso'”, desabafou.

Sua ex-mulher, apresentadora e atriz Fernanda Souza compartilhou a publicação e escreveu: “Ei, você, branco, precisamos nos INFORMAR, APRENDER, e LUTAR JUNTO! É uma luta de TODOS! Até quando a gente vai fingir que não é um problema nosso? BORA AGIR! Tamo junto @thbarbosa e @rafaelzulu!”.

“Por essas e outras que agradeço a Deus por ter você na minha vida pra sempre! Obrigado!”, agradeceu Thiaguinho. “Sua luta sempre foi a minha luta! E será assim pra sempre! Juntos somos mais fortes”, respondeu Fernanda.

