Thomas Bach diz na China que esportes de inverno podem mudar o estilo de vida das pessoas

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, concedeu neste domingo (20) uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), em que ressaltou o papel dos esportes de inverno.

Bach afirmou que os esportes de inverno experimentarão mudanças significativas com a realização dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, porque mais de 300 milhões de pessoas participaram de esportes de gelo e neve na China.

O chefe do COI disse que as modalidades de inverno apresentarão grandes potenciais e que as federações internacionais desses esportes estão muito contentes de ver isso.

Bach disse acreditar que os esportes de inverno podem mudar o estilo de vida das pessoas. Mais exercícios físicos significam saúde física e espiritual. Durante a pandemia, um bom estado tanto físico quanto mental se torna mais importante, o que pode ajudar as pessoas a lidar com as restrições trazidas pela Covid-19.

Ao falar sobre a transmissão das competições desta edição olímpica pelo CMG, o presidente do COI avaliou que a emissora chinesa incentivou o entusiasmo do povo chinês com os Jogos Olímpicos de Inverno e deu às pessoas a oportunidade de conhecerem mais sobre o evento. O COI aprecia muito o sucesso nesta área.

