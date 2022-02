Thomas Bach parabeniza Centro de Mídia da China por êxito na cobertura da Olimpíada de Inverno de Pequim

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, parabenizou o Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) mais uma vez pelos resultados extraordinários obtidos na retransmissão e cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em uma carta enviada no sábado (19) ao presidente do grupo, Shen Haixiong.

Bach se sente honrado por ter concedido o Prêmio do Presidente do COI a Shen Haixiong e ter elogiado as contribuições do CMG para a Olimpíada de Inverno. Segundo o presidente do COI, sua organização agradece muito ao CMG pelos compromissos de longo prazo e os esforços incansáveis feitos para a causa. Bach afirmou que a retransmissão e cobertura do veículo de imprensa sobre os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim levaram adiante o espírito olímpico.

Bach apontou que dados de audiência fenomenais são provas de que o povo chinês está bastante interessado nos esportes olímpicos de inverno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o presidente do COI, seu órgão está esperando mais cooperações com o CMG, a fim de continuar ampliando a influência das Olimpíadas e enraizar a participação nos esportes na vida dos chineses.

Bach transmitiu novamente seus votos de feliz Ano Novo de Tigre aos colegas chineses e disse esperar visitar o CMG em breve.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE