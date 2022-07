Thomas Traumann: 'ameaças de golpe podem levar não-lulistas a votarem no PT ainda no primeiro turno'

Apoie o 247

247 - "Pressionados pela possibilidade de uma intervenção militar, setores que rejeitam Lula da Silva e o PT podem dar apoio ao ex-presidente ainda no primeiro turno", escreve o jornalista Thomas Traumann, nesta segunda-feira (25) em coluna publicada no site de Veja. "Seria um efeito rebote da movimentação de Bolsonaro", acrescenta.

De acordo com o jornalista, Jair Bolsonaro (PL) "acredita que poderá mobilizar centenas de milhares de seguidores para ocupar as ruas no Sete de Setembro, intimidar o STF e a oposição e gerar um movimento de massas que torne impossível duvidar que ele é favorito nas eleições de outubro". "Os últimos dias, no entanto, mostram que o efeito pode ser o oposto", diz.

"Em conversas com emissários de Lula, empresários que ajudaram na articulação da desastrada terceira via indicaram que podem ir à público apoiar Lula, caso o próximo Sete de Setembro seja violento".

