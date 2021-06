Tiago Abravanel condena fala homofóbica de sua tia, Patricia: 'Pessoas morrem por isso' (vídeo)

Tiago Abravanel usou seu perfil no Instagram para criticar o discurso homofóbico que Patricia Abravanel fez durante Vem Pra Cá, do SBT edit

247 - Tiago Abravanel usou seu perfil no Instagram para criticar o discurso homofóbico que Patricia Abravanel fez durante Vem Pra Cá, do SBT. Homossexual, o cantor deu uma aula sobre os comentários da tia. "As pessoas morrem por causa disso", declarou ele na noite de terça-feira (1º). A informação é do portal Na Telinha.

A apresentadora defendeu maior compreensão dos gays a pessoas que ela chamou de "conservadoras" e debochou da sigla LGBTQ+. O assunto veio à tona quando a filha de Silvio Santos deu a sua opinião sobre as críticas que Rafa Kalimann e Caio Castro receberam por compartilhar um vídeo de um religioso falando sobre relações homossexuais.

"Vamos falar sobre um assunto delicado. Hoje minha tia, a Patricia Abravanel, fez um comentário no programa que me pegou de um jeito que não ficou legal. O comentário que ela fez foi em cima de um ocorrido com a Rafa Kalimann e o Caio Castro antes de ontem. Eles postaram um vídeo de um pastor falando que não concordava com o casamento gay, mas que respeitava. Isso gerou algumas retratações deles. E aí, a Patrícia e o Gabriel Cartolano comentaram", começou o artista.

Eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que assim como ela falou ao vivo o que ela pensa, eu acho que eu também preciso falar o que eu penso aqui nas minhas redes. Tentar falar para você, tia, o como eu me senti assistindo, tá? Eu acho que em primeiro lugar, orientação sexual não é uma questão de opinião. É uma questão de respeito. Você não precisa ser como eu, mas precisa respeitar quem eu sou e ponto final.

O ator ainda exemplificou uma situação impossível de acontecer, caso todos os gays levem em consideração respeitar e compreender um ato homofóbico.

"Não é uma questão de tolerância, tia, de calma. As pessoas sofrem por isso, as pessoas morrem por causa disso. Quando um homem ou um casal de gays está andando na Avenida Paulista e leva uma lampadada na cabeça, não dá tempo de explicar: 'Olha, só um minuto, deixa eu te explicar que a gente está namorando e você tem que respeitar...'. Não dá tempo de explicar", argumentou.





A apresentadora do SBT Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, defendeu os atores Rafa Kalimann e Caio Castro, que vêm sendo fortemente criticados nas redes após compartilharem um vídeo do pastor Cláudio Duarte, que se posiciona contra o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo.

Segundo a apresentadora, os atores apenas não foram "educados" de uma certa maneira. Ela ainda ironizou a sigla do movimento LGBTQI+:

"Não acho que o Caio Castro e a Rafa são preconceituosos ou homofóbicos. Acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Assim como 'LGDBTYH, não sei' querem o respeito, acredito que eles têm que ser um pouco mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito e estão se abrindo para isso".

Os outros apresentadores que participavam do programa assentiram.

