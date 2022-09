Tiago Barbosa sobre ataques de Patrícia Campos Mello ao 247: 'é inacreditável ela perseguir a mídia independente'

"É inacreditável que, em meio a um furacão fascista, com o país esfacelado, a mídia corporativa encontre espaço para perseguir a mídia independente", diz o jornalista e historiador edit

247 - O jornalista e historiador Tiago Barbosa criticou os ataques feitos pela jornalista da Folha de S. Paulo Patrícia Campos Mello ao Brasil 247. "É inacreditável que, em meio a um furacão fascista, com o país esfacelado, a mídia corporativa encontre espaço para perseguir a mídia independente - justamente quem, desde lá atrás, alertou contra o pacto de destruição dos veículos com a extrema-direita", escreveu o historiador no Twitter.

"O defeito incurável do jornalista da velha mídia é se imaginar o próprio veículo, incorporar como seus os interesses do patrão e se deixar usar contra o jornalismo p/ atacar liberdade de imprensa e democratização dos meios em prol da cartelização midiática - até ser descartado", acrescentou.

Leitores da Folha reprovaram os ataques ao 247.

