Tiago Leifert diz que foi atacado após polêmica com Ícaro Silva

247 – O apresentador Tiago Leifert publicou um longo texto para se defender após a polêmica com Ícaro Silva, que classificou o Big Brother Brasil como "entretenimento medíocre" e recebeu de Leifert a resposta de que "provavelmente pagamos o seu salário". Na sequência, Ícaro disse que ele mesmo pagava seu salário com seu trabalho, lembrando as dificuldades de um ator negro no Brasil e o racismo estrutural que ameça as vidas pretas no país, segundo reportagem da revista Quem .

A resposta de Leifert, no entanto, não foi um pedido de desculpas. "Oi, acho que vocês já devem estar de saco cheio do assunto, talvez não queiram assistir esse vídeo, tudo bem, não tem problema. Eu demorei mesmo para vir aqui, acho que perdi o timing do assunto", começou Tiago. "Mas é que esses últimos dias foram importantes para esfriar a temperatura e para eu me acalmar também, porque eu achei que eu tinha escrito algo super óbvio, uma constatação simples até de como as coisas funcionam. Mas o que eu disse foi jogado para um lugar que não é meu, catapultado para lugares que eu desconheço e não foi o que eu falei. E vocês que me seguem sabem que não foi o que eu falei, mandaram mensagem", disse ele.

"Eu fui atacado por causa da minha religião, fui atacado por causa da minha família e eu não fiz isso em nenhum momento. Eu não ataquei a família de ninguém, eu não ataquei a índole de ninguém, eu não ataquei a trajetória de ninguém, não fiz isso em nenhum momento, minha postagem está lá, é só... E por último, nesse delírio que aconteceu nos últimos dias, no último parágrafo de uma carta escrita para mim, tripudiam, ironizam um problema pelo qual estou passando que nem eu estava preparado para falar", prosseguiu. "E aquilo me tirou do sério de um jeito que eu pensei que não fosse possível depois de tantos anos trabalhando na mídia. Eu achei que não iam conseguir, mas realmente eu parei de enxergar tudo e eu fiquei muito transtornado com aquela última parte, então eu vou ignorar por agora."

Ele ressaltou que seu vídeo não é um vídeo de desculpas. "Se você se feriu com o que eu falei, eu lamento para caramba porque não foi a minha intenção. Mas esse não é um pedido de desculpas, tá? Eu só lamento mesmo, fico triste. Quando eu disse e estava bem claro... Vamos voltar ao cerne da questão... 'Provavelmente ajudamos a pagar o seu salário', eu errei. Não é provavelmente, nós ajudamos a pagar o seu salário, o seu, o do Boninho, o meu, o do Luciano Huck, o do Mion, o de todo mundo ali. Assim como o trabalho de todo mundo da Globo, atores, atrizes, técnica, maquiagem, camareiros, figurino, comercial, jurídico ajudava a pagar o meu salário, porque eu saí", afirmou. "Eu não consigo ver onde está a ofensa numa constatação simples dessa, de saber que o nosso trabalho, todo mundo junto, um ajuda a pagar o salário do outro. Não consigo. Se pegar isso que eu falei e transformar em qualquer outra coisa, eu não vou acompanhar, eu não vou até lá porque não foi isso que eu falei", apontou. "Então, quando eu acordo e vejo fogo amigo, porque não é uma pessoa de uma outra emissora, não é um filósofo que eu não tenho nada a ver... É um colega, que está ali no estúdio do lado e que poderia, sim, estar no camarote... Sei lá, está ali no estúdio do lado e que poderia ter sido convidado [pro BBB]. Sei lá, não sei se foi. Mas é uma pessoa interessante, um grande personagem. Ele desdenhando do nosso trabalho dessa forma, chamando de bosta e de medíocre, é óbvio que eu reagi. E reagiria de novo", avisou. "Durante esse tempo todo, a equipe do Big Brother, as pessoas lá, perderam parentes, perderam amigos, teve gente que teve de sair por dois, três dias enlutado para enterrar um parente e voltar para trabalhar. E aí quando eu acordo e vejo fogo amigo de novo, um colega falando que o nosso trabalho, ainda mais nesse contexto todo, é uma bosta, e é medíocre, é óbvio que eu fiquei pistola, é óbvio que eu fiquei chateado, é óbvio que eu reagi", assumiu.

"E eu dizia para ele: você não precisa gostar, ninguém precisa gostar do Big Brother, mas lembre-se de que fazemos parte da mesma coisa: o seu trabalho, o meu, a gente ajuda a pagar o seu salário, você ajuda a pagar o nosso. Isso é simples para mim. Pegar isso e transformar numa outra coisa é de uma maldade impressionante, cara. Impressionante. Eu não preciso me defender de nada, eu só vim aqui mesmo esclarecer o que eu falei. E onde eu estou e qual é o cerne dessa discussão, que é sobre ingratidão, sobre hipocrisia e sobre desrespeitar o trabalho das pessoas", disse Tiago.

